Йохауг выиграла первую гонку после родов

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу на соревнованиях под названием Sentrumsløpet-2026, которые проходили в Норвегии. Она завоевала золото в гонке на 10 км. Это первый старт спортсменки после рождения второго ребёнка в декабре 2025 года.

Йохауг на девять секунд опередила действующую лыжницу Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 33 минуты 15 минут.