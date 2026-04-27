Согласован состав сборной России по биатлону по группам

Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) согласовал распределение состава женской национальной команды по группам централизованной подготовки на следующий сезон.

В группу А под руководством тренеров Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт вошли Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева, Виолетта Шадрина.

В группу Б, которую возглавляют Андрей Русских и Николай Загурский, попали Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.

Виктория Сливко включена в мужскую группу А. В резервный состав зачислены Анастасия Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) и Елизавета Бурундукова.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В конце марте 2026 года Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.