Объявлено, когда пройдут выборы президента Союза биатлонистов России

$74.8187.88

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня

Sports.ru

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет 10 июня, сообщили в организации.

© Sports.ru

Регистрация кандидатов на пост президента СБР завершится за 15 дней до проведения выборов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке кандидатуры действующего главы организации Виктора Майгурова.

Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости