Объявлено, когда пройдут выборы президента Союза биатлонистов России

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня
Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет 10 июня, сообщили в организации.
Регистрация кандидатов на пост президента СБР завершится за 15 дней до проведения выборов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке кандидатуры действующего главы организации Виктора Майгурова.
Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.
Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня
Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня