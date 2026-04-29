Лыжница Степанова: мужчинам приятно хвастаться карьерными достижениями жен

Лыжница Вероника Степанова заявила «Матч ТВ», что современным мужчинам приятно хвастаться карьерными достижениями своих жен и помогать им с домашними делами.

Ранее RT со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob сообщил, что число российских мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти. Впервые с 2015 года можно наблюдать ситуацию, когда согласных и несогласных уйти в декрет поровну, подчеркивается в исследовании.

— «…Каждый второй российский мужчина готов уйти в декрет вместо жены…». Новость, которая вдохновляет: неужели дожили до реального равенства полов? Так и вижу толпы счастливых отцов на детских площадках. Хвастающихся карьерными успехами своих жен. Особенно если жена — спортсменка. В спорте быстро становится ясно, кто пришёл (пришла) за медали бороться и призовые, а кто в массовке поучаствовать. Если жена более талантлива и успешна, то вставать в четыре утра, чтобы ребенка покормить и подгузник поменять — дело чести мужа. Хорошо, что уже половина российских мужчин это понимает! — сказала Степанова «Матч ТВ».

Степановой 25 лет. Она — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В феврале 2025 года лыжница родила дочку Дину.