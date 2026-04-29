Российский биатлонист оценил свои перспективы в футболе

Призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юниоров по биатлону Андрей Вьюхин оценил свои перспективы в футболе. Об этом сообщает Sport24.

По словам 27-летнего россиянина, для этого вида спорта он уже старый.

«Медиалига? Разве что туда. Последний шаг — переход в медийную лигу, а там уже завершение карьеры», — заявил биатлонист.

В декабре прошлого года Вьюхин дебютировал в лыжных гонках. В апреле спортсмен заявил, что следующий сезон проведет в этом виде спорта.

В августе прошлого года пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре в шестой лиге чемпионата Норвегии по футболу. Он сыграл за команду «Вингер».