Большунов назвал своего главного соперника

Большунов: главный соперник – я сам. Когда я могу себя победить, любой соперник по плечу
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сформулировал ключевой подход к соревнованиям и озвучил своё спортивное кредо.
«Мне помогала семья. В сложные минуты они тебя подбадривают, в тебя верят, желают тебе только хорошего. Когда не получается, я ищу силы в своей семье. Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребенок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования. Чувствую в себе силы вместе с ними. Мой главный соперник – я сам. Когда я могу себя победить, любой соперник по плечу», — сказал Большунов на форуме «Знание.Первые».