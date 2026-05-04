Вяльбе: после родов Терентьева вернется лучше, чем была

Елена Вяльбе: «Терентьева вернется еще лучше, чем была. 20 мая она уже едет на сбор»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева вернется еще сильнее после вторых родов.
28 апреля Александр Терентьев сообщил, что у них с Натальей родился второй ребенок.
«Она вернется еще лучше, чем была. 20 мая она уже едет на сбор. Как минимум. А как максимум – берегитесь все остальные. Бегайте, это же такой кайф. Сейчас никто не запрещает с детьми ездить. Это у нас было, что мама в пяти километрах с Францем в другой гостинице жили», – сказала Вяльбе.
