Вяльбе раскритиковала Коростелева

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на критику российского лыжника Савелия Коростелёва в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова из-за его слов об ОИ-2026.

Большунов ранее назвал Игры-2026 цирком и заявил, что медаль завоевать на них было бы просто. Коростелёв в одном из интервью поинтересовался, почему Александр не принял участия в Олимпийских играх, если считает, что победа на них не видится ему трудной.

«Но он же не в отношении именно Савелия говорил про Олимпиаду. Достаточно образно высказывался. Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелёву. Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без неё. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться.

Он будет двигаться дальше! У Савелия вся спортивная жизнь впереди, он заточен на спорт, всё в порядке. Он ещё молодой, но вот как это, если про него ничего не написали сегодня! «Все забыли!» Поколение сейчас такое», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».