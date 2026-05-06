Депутат Свищев пообещал помирить Большунова и Коростелева

Свищев заявил, что помирит Большунова и Коростелева
Российские лыжники Савелий Коростелев и Александр Большунов помирятся в переговорном процессе. Такое мнение ТАСС высказал председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев.
Ранее лыжники обменялись репликами в адрес друг друга в СМИ.
"Слышал об их ситуации, этот конфликт мы решим, - сказал Свищев. - В спорте бывает такое, что возникают какие-то обиды, небольшие конфликты. Такие случаи происходят. А мы будем решать это в процессе переговоров".