Савелий Коростелев: «Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна Вяльбе – старший тренер, буду прислушиваться»

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что медийная нагрузка не мешает ему тренироваться.

Коростелев ответил Вяльбе
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила:

«Коростелев был бы более крутой звездой, если бы приехал с Олимпиады с медалью. Ему надо притухнуть немного и тренироваться»
«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна – старший тренер, буду прислушиваться», – сказал Коростелев.
