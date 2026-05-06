Коростелев ответил Вяльбе

Савелий Коростелев: «Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна Вяльбе – старший тренер, буду прислушиваться»
Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что медийная нагрузка не мешает ему тренироваться.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила:
«Коростелев был бы более крутой звездой, если бы приехал с Олимпиады с медалью. Ему надо притухнуть немного и тренироваться»
«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна – старший тренер, буду прислушиваться», – сказал Коростелев.
