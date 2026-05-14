Вяльбе назвала главные разочарования сезона

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, кто из спортсменов разочаровал ее больше всего в минувшем сезоне.

«Кроме Юлии Ступак никого разочарованием и не назовешь. И от Анастасии Кулешовой я ждала большего», – сказала Вяльбе.

Олимпийская чемпионка Ступак заняла 27-е место в общем зачете Кубка России-2025/26, а бронзовый призер Олимпийских игр Кулешова – 41-е место. Обе спортсменки пропускали чемпионат страны по состоянию здоровья.