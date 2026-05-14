Вяльбе назвала главные разочарования сезона

Вяльбе о главном разочаровании сезона: «Кроме Ступак никого и не назовешь. И от Кулешовой я ждала большего»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, кто из спортсменов разочаровал ее больше всего в минувшем сезоне.
«Кроме Юлии Ступак никого разочарованием и не назовешь. И от Анастасии Кулешовой я ждала большего», – сказала Вяльбе.
Олимпийская чемпионка Ступак заняла 27-е место в общем зачете Кубка России-2025/26, а бронзовый призер Олимпийских игр Кулешова – 41-е место. Обе спортсменки пропускали чемпионат страны по состоянию здоровья.
Дмитрий Васильев: «Учитывая общий тренд на то, что наших спортсменов все чаще допускают на международные соревнования, чем биатлон хуже?»
Экс-вратаря «Амура» Мурыгина госпитализировали из-за рецидива рака: «Вместо тренировок и работы – химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь. Леха, держись»
У Боттаса угнали машину на Гран-при Майами: «Вероятно, использовали для преступления и бросили. Подключилось ФБР»
Дмитрий Васильев: «Учитывая общий тренд на то, что наших спортсменов все чаще допускают на международные соревнования, чем биатлон хуже?»
Экс-вратаря «Амура» Мурыгина госпитализировали из-за рецидива рака: «Вместо тренировок и работы – химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь. Леха, держись»
У Боттаса угнали машину на Гран-при Майами: «Вероятно, использовали для преступления и бросили. Подключилось ФБР»