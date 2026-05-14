В CAS прошло закрытое заседание по иску россиян к IBU

В швейцарской Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU), сообщил руководитель пресс‑службы СБР Сергей Аверьянов в Telegram‑канале.

В декабре 2025 года СБР подал иск в CAS с требованием снять отстранение российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года.

— Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса. Интересы Союза биатлонистов России на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы, — написал глава пресс‑службы СБР.

Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.

По словам Аверьянова, на вынесение вердикта уйдет не меньше месяца.