Канадская биатлонистка завершила спортивную карьеру

25-летняя канадская биатлонистка Бенита Пайффер объявила о завершении карьеры в спорте высоких достижений в соцсетях.

«Конец целой эпохи для меня. Моменты гордости, много опыта и бесчисленные незабываемые воспоминания. Грустно прощаться, но я с нетерпением жду того, что ждёт меня дальше. Я невероятно благодарна всем людям, которых встретила на этом пути. Благодаря спорту я у меня остались воспоминания на всю жизнь. Я обрела друзей, которые останутся со мной навсегда. Незаменимая поддержка моих родителей, брата, друзей, партнёров по команде, тренеров, членов персонала и спонсоров сделала это период моей жизни таким особенным», — написала Пайффер в соцсети.

За всю свою спортивную картеру Бенита Пайффер выступала на Олимпиаде-2026, чемпионатах мира и Кубках мира.