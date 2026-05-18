Вяльбе высказалась о переименовании ФЛГР

Вяльбе — о переименовании ФЛГР: «Правильный шаг, который отражает движение нашей федерации»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что переименование ФЛГР стало правильным шагом.

В понедельник проходит отчетно‑выборная конференция Федерации лыжных гонок России, на которой делегаты проголосовали за переименование организации в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

— Почему это необходимо? После объединения федераций наименование организации должно отражать логически круг развиваемых видов спорта и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Новое полное наименование — Общероссийская общественная организация лыжных гонок, лыжного двоеборья, прыжков на лыжах с трамплина, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла «Федерация лыжного спорта и сноуборда России». Предлагаемое переименование — это правильный шаг, который отражает движение нашей федерации. Президиум поддержал это и рекомендовал утвердить новое наименование Федерации лыжных гонок России. Принято единогласно. Федерация, как и раньше, будет осуществлять деятельность через региональные федерации, но теперь по всем видам спорта, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».

Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

