Cвищев стал главой переименованной ФЛГР

Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) завершила процесс объединения федераций лыжных видов спорта.

© Sports.ru

ФЛГР была переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России.

В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

Главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России был единогласно избран Дмитрий Свищев.