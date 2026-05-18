Cвищев стал главой переименованной ФЛГР

Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России
Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) завершила процесс объединения федераций лыжных видов спорта.
ФЛГР была переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России.
В состав новой федерации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.
Главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России был единогласно избран Дмитрий Свищев.
