Российские биатлонисты получили награды от СБР по итогам сезона

Союз биатлонистов России вручил награды по итогам сезона
Союз биатлонистов России (СБР) вручил биатлонистам награды по итогам сезона.
Тем, кто пробежал все зачетные гонки сезона:
- Айрон мен – Кирилл Бажин
- Железная леди – Юлия Коваленко
Лучший молодой спортсмен:
- У мужчин - Савелий Коновалов
- У женщин - Юлия Коваленко
Кубок Привалова (за победу в индивидуальной гонке на Чемпионате России):
- У мужчин - Эдуард Латыпов
- У женщин - Виктория Сливко (Виктория выигрывает Кубок Привалова третий раз. Прим. — «Чемпионат»)
Кубок Резцовой (за победу в спринте на Чемпионате России):
- У мужчин - Карим Халили (Карим выигрывает Кубок Резцовой третий раз. Прим. — «Чемпионат»)
- У женщин - Наталия Шевченко
Трансляция церемонии вручения призов по итогам биатлонного сезона–2025/2026 можно посмотреть на официальном сайте союза биатлонистов России.
