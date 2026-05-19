Российские биатлонисты получили награды от СБР по итогам сезона

Союз биатлонистов России (СБР) вручил биатлонистам награды по итогам сезона.

Тем, кто пробежал все зачетные гонки сезона:

Айрон мен – Кирилл Бажин

Железная леди – Юлия Коваленко

Лучший молодой спортсмен:

У мужчин - Савелий Коновалов

У женщин - Юлия Коваленко

Кубок Привалова (за победу в индивидуальной гонке на Чемпионате России):

У мужчин - Эдуард Латыпов

У женщин - Виктория Сливко (Виктория выигрывает Кубок Привалова третий раз. Прим. — «Чемпионат»)

Кубок Резцовой (за победу в спринте на Чемпионате России):

У мужчин - Карим Халили (Карим выигрывает Кубок Резцовой третий раз. Прим. — «Чемпионат»)

У женщин - Наталия Шевченко

Трансляция церемонии вручения призов по итогам биатлонного сезона–2025/2026 можно посмотреть на официальном сайте союза биатлонистов России.