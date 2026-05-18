Олимпийский чемпион Легков: лыжный спорт без России умирает

Мировой лыжный спорт умирает без российских спортсменов, и это нужно доказывать. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России в понедельник была образована на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) после объединения с Федерацией фристайла России (ФФР), Федерацией сноуборда России (ФСР), Российской федерацией горнолыжного спорта и Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Легков вошел в президиум новой федерации.

"Нам надо показывать, что наши спортсмены - чемпионы. Без нас лыжный спорт умирает. Это нужно доказывать", - сказал Легков.

После решения об отстранении российские спортсмены не выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года по декабрь 2025-го. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.