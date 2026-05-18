Свищев высказался об объединении Федераций лыжных видов спорта

Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) Дмитрий Свищёв поблагодарил руководителей Федераций лыжных видом спорта и сказал, что с переименованием Федерации лыжных гонок России будет сделан важный шаг, одобренный президентом Российской Федерации и министром спорта Михаилом Дегтярёва.

«Сегодня очень важное мероприятие. Выражу слова благодарности Елене Вяльбе, Леониду Мельникову, Курашову, Тихомирову и Дубровскому и их командам. Они выдержали удары, санкции. Сегодня делаем шаг, который поддерживают глава нашего государства и министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».