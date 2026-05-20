Губерниев рассказал о примирении с Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что принес извинения бывшему президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, передает Sport24.

«С Еленой Валерьевной была непростая встреча, но главное, что мы будем пытаться начинать работать. Я принес извинения Елене Валерьевне и заверил, что стремление Свищева, Вяльбе и новой федерации в работе по возвращению спортсменов и развитию лыжных видов спорта полностью совпадают с моими. А приняла ли Вяльбе мои извинения надо спросить у самой Елены Валерьевны», — сказал Губерниев.

В марте Дмитрий Свищев сменил Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 18 мая делегаты конференции ФЛГР проголосовали за учреждение новой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев стал ее руководителем, Вяльбе вошла в президиум.

Российские лыжники находятся в изоляции от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, однако 2 декабря CAS признал это решение неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.