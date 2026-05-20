Российский биатлонист Халили поделился планами на сезон

Российский биатлонист, бронзовый призёр ОИ-2022 в эстафете Карим Халили рассказал о своём отношении к нынешней ситуации на международной спортивной арене и рассказал о планах на грядущий сезон.

— Как воспринимаешь новости про CAS?

— Особо ничего не поменялось. Никакого решения как не было, так и нет. Сейчас сезон закончился, у нас есть полгода до старта следующего сезона. Будем надеяться, что за это время ситуация как-то поменяется. Но верится с трудом. Все же видят позицию IBU по поводу нашего отстранения.

— Почему не веришь в историю, что получится как с лыжами — 1+1?

— Если так получится, я буду только рад. Но за это одно место будет жёсткая конкуренция. Но на сегодняшний день никаких изменений нет и говорить не о чем.

— Думаешь о том, что всё может измениться к следующему сезону?

— Думаю, на протяжении нескольких лет все биатлонисты это держат в голове. Будем готовиться, делать всё, что в наших силах. Максимально эффективно подготовиться к сезону. А дальше уже как получится, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, в мае руководитель пресс‑службы союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что в Лозанне прошло закрытое заседание CAS по иску к IBU. Детали слушания и конкретные доводы не разглашаются. Окончательное решение примут не менее чем через месяц.