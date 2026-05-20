Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону

Составы сборной Норвегии на сезон-2026/2027:

Главная национальная команда:

Мужчины

Мартин Улдаль

Исак Фрей

Йохан-Олав Ботн

Йоханнес Дале-Шевдал

Ветле Шоста Кристиансен

Стурла Холм Легрейд

Женщины

Гру Рандбю

Каролин Кноттен

Марте Краакстад Йохансен

Юни Арнеклейв

Ингрид Ландмарк Тандревольд

Марен Киркеэйде

Резервная сборная:

Мужчины

Сиверт Герхардсен

Каспер Калькенберг

Мартин Невланд

Оле Сухрке

Сверре Дален Аспенес

Эйнар Хедегарт

Женщины

Фрида Доккен

Каролин Эрдал

Силье Берг-Кнутсен

Рагна Фодстад

Гуро Иттерхус

Сири Скар

Сборная U23 (до 23 лет)

Мужчины

Андреас Хауг

Оливер Альм

Эмиль Шельберг

Лео Гундерсен

Женщины

Мартине Ског

Агате Братаген

Сара Тронеруд

Юли Квелване

Как сообщает Nordic Magazine, также сборная Норвегии после четырёх лет контракта с брендом Craft сменила экипировку. Теперь на костюмах будет преобладать красный цвет, а не тёмно-синий.