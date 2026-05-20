$71.2982.79

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону

Чемпионат.com

Составы сборной Норвегии на сезон-2026/2027:

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону
© Чемпионат

Главная национальная команда:

Мужчины

  • Мартин Улдаль
  • Исак Фрей
  • Йохан-Олав Ботн
  • Йоханнес Дале-Шевдал
  • Ветле Шоста Кристиансен
  • Стурла Холм Легрейд

Женщины

  • Гру Рандбю
  • Каролин Кноттен
  • Марте Краакстад Йохансен
  • Юни Арнеклейв
  • Ингрид Ландмарк Тандревольд
  • Марен Киркеэйде

Резервная сборная:

Мужчины

  • Сиверт Герхардсен
  • Каспер Калькенберг
  • Мартин Невланд
  • Оле Сухрке
  • Сверре Дален Аспенес
  • Эйнар Хедегарт

Женщины

  • Фрида Доккен
  • Каролин Эрдал
  • Силье Берг-Кнутсен
  • Рагна Фодстад
  • Гуро Иттерхус
  • Сири Скар

Сборная U23 (до 23 лет)

Мужчины

  • Андреас Хауг
  • Оливер Альм
  • Эмиль Шельберг
  • Лео Гундерсен

Женщины

  • Мартине Ског
  • Агате Братаген
  • Сара Тронеруд
  • Юли Квелване

Как сообщает Nordic Magazine, также сборная Норвегии после четырёх лет контракта с брендом Craft сменила экипировку. Теперь на костюмах будет преобладать красный цвет, а не тёмно-синий.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости