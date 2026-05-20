Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону
Составы сборной Норвегии на сезон-2026/2027:
Главная национальная команда:
Мужчины
- Мартин Улдаль
- Исак Фрей
- Йохан-Олав Ботн
- Йоханнес Дале-Шевдал
- Ветле Шоста Кристиансен
- Стурла Холм Легрейд
Женщины
- Гру Рандбю
- Каролин Кноттен
- Марте Краакстад Йохансен
- Юни Арнеклейв
- Ингрид Ландмарк Тандревольд
- Марен Киркеэйде
Резервная сборная:
Мужчины
- Сиверт Герхардсен
- Каспер Калькенберг
- Мартин Невланд
- Оле Сухрке
- Сверре Дален Аспенес
- Эйнар Хедегарт
Женщины
- Фрида Доккен
- Каролин Эрдал
- Силье Берг-Кнутсен
- Рагна Фодстад
- Гуро Иттерхус
- Сири Скар
Сборная U23 (до 23 лет)
Мужчины
- Андреас Хауг
- Оливер Альм
- Эмиль Шельберг
- Лео Гундерсен
Женщины
- Мартине Ског
- Агате Братаген
- Сара Тронеруд
- Юли Квелване
Как сообщает Nordic Magazine, также сборная Норвегии после четырёх лет контракта с брендом Craft сменила экипировку. Теперь на костюмах будет преобладать красный цвет, а не тёмно-синий.
