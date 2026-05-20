«Начинаем работать с новой федерацией. Во имя и во славу российского лыжного спорта». Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что встретился с Еленой Вяльбе и депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым.
18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.
Вяльбе вошла в президиум новой федерации. В последние годы она и Губерниев находились в состоянии конфликта.
«Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все конфликтные вопросы исчерпаны», – сообщил источник ТАСС.
