Свищев прокомментировал встречу Губерниева с Вяльбе

Свищев назвал продуктивной встречу Губерниева и Вяльбе
Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал продуктивной встречу помощника министра спорта РФ Дмитрия Губерниева и заместителя председателя ФЛССР Елены Вяльбе. Об этом он рассказал ТАСС.
Как ранее сообщал ТАСС, Свищев 20 мая организовал встречу Губерниева и Вяльбе.
"Встреча прошла продуктивно. Наметили план работы на будущее, - сказал Свищев. - Будем работать для развития лыжных видов спорта и сноуборда. Сейчас перед нами стоит много задач, которые необходимо решать всем вместе".