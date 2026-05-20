Свищев прокомментировал встречу Губерниева с Вяльбе

Свищев назвал продуктивной встречу Губерниева и Вяльбе

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал продуктивной встречу помощника министра спорта РФ Дмитрия Губерниева и заместителя председателя ФЛССР Елены Вяльбе. Об этом он рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Свищев 20 мая организовал встречу Губерниева и Вяльбе.

"Встреча прошла продуктивно. Наметили план работы на будущее, - сказал Свищев. - Будем работать для развития лыжных видов спорта и сноуборда. Сейчас перед нами стоит много задач, которые необходимо решать всем вместе".

