Заслуженный тренер РФ возглавит сборную Беларуси по биатлону

Каминский станет старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону: «Ориентируемся на полный олимпийский цикл»
Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский подтвердил, что продолжит работу в Беларуси.
В марте 2026 года стало известно, что специалист покинет российскую сборную.
– Вы каким-то образом готовы прокомментировать свой уход из Союза биатлонистов России (СБР)?
– Сейчас это делать не хочется, потому что у меня все еще действует (до 31 мая) контракт с СБР. Если говорить об этом, нужно будет критиковать, а до окончания контракта мне это делать неэтично. Но могу сказать, что даже на фоне совсем небольшого общения с белорусами я вижу, что там дела определенно поставлены лучше.
– А о том, что вы сейчас переезжаете на работу в Беларусь, мы говорить можем?
– Конечно, можем, решение принято.
– Тогда прокомментируйте, пожалуйста, хотя бы в самых общих чертах: куда, в качестве кого, надолго ли?
– Надолго или нет, не знаю. Пригласили в качестве старшего тренера женской команды сборной Беларуси. Контракт подписал на один год с возможностью пролонгации на четыре года. Ориентируемся на полный олимпийский цикл.
– Какие-то мысли есть по поводу команды?
– Сейчас более основательно знакомлюсь со спортсменами, специалистами, немножко поработаем, тогда ситуация станет более понятной. Команда такая, я бы сказал, разнородная. Есть призер чемпионата мира Анна Сола. Есть несколько молодых спортсменок, которые, если смотреть по нашим российским меркам, не так много проигрывают нашим молодым лидерам. И есть слабые девочки, которых нужно и можно подтягивать. Работы впереди много, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».
