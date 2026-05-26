Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что нужно «выделить бюджет» для продвижения российской позиции в спорте за рубежом.

В частности, Васильев прокомментировал новость о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Йохана Элиаша на пост главы международной федерации (FIS). Очередные выборы пройдут 11 июня в Белграде.

«Норвежцы по понятным причинам категорически против, потому что мы являемся основным конкурентом для них – для астматиков и самых больных спортсменов на планете Земля, которые выигрывают золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Конечно, мы им очень не нужны. Они хотят войти в историю как нация, которая выиграла максимальное количество золотых олимпийских медалей. Но при этом не очень стремятся к тому, чтобы создать равноправные условия для всех спортсменов. Но что касается Элиаша, претендующего на второй срок на должности президента FIS, он просто обычный прагматик. Он не за нас, не за Россию, а за чистый и справедливый спорт. Это как раз то, что не нравится норвежцам. Они для себя хотят создать особые условия, а все остальные должны быть статистами. Это, по их представлению, то, как должен быть устроен лыжный спорт. Но не все разделяют эту теорию норвежцев, есть здравые федерации», – заявил Васильев.