Норвежец Хедегарт сравнил лыжные гонки с «подругой на одну ночь»

Хедегарт сравнил лыжные гонки с «подругой на одну ночь» после перехода в биатлон
Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт, вошедший в резервный состав сборной Норвегии по биатлону иронично ответил на вопрос о выборе между двумя видами спорта.
Спортсмен стал гостем подкаста Gukild&Johaug, где получил следующий вопрос:
«Представим, что ты в школе. И в классе есть две девчонки — Беата и Анна. Пусть биатлон — это Беата, а лыжи — Анна. Анна без ума от тебя, по уши влюблена. Она твоя, когда захочешь. Но Беата, и ты сам это понимаешь, — круче. Топ-девчонка, симпатичнее, прости, Анна. Но тебе надо постараться, чтобы добиться её внимания. Так вот, вопрос: как долго ты будешь подкатывать к Беате, прежде чем подумаешь: «Не, с меня хватит, пора набрать Анну»? Ты установил какой-то дедлайн?»
«Я должен предпринять честную попытку, так что 100% ставка на биатлон… До конца декабря точно. А потом, может быть, наберу Анну… кто знает. Может, Анна станет кем-то вроде «подруги на одну ночь»? Прежде чем я снова вернусь. Потому что тогда Беате может приревновать», — приводит ответ Хедегарта телеграм-канал «Шведское полено».
