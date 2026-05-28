Норвежец Хедегарт сравнил лыжные гонки с «подругой на одну ночь»

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт, вошедший в резервный состав сборной Норвегии по биатлону иронично ответил на вопрос о выборе между двумя видами спорта.

Спортсмен стал гостем подкаста Gukild&Johaug, где получил следующий вопрос:

«Представим, что ты в школе. И в классе есть две девчонки — Беата и Анна. Пусть биатлон — это Беата, а лыжи — Анна. Анна без ума от тебя, по уши влюблена. Она твоя, когда захочешь. Но Беата, и ты сам это понимаешь, — круче. Топ-девчонка, симпатичнее, прости, Анна. Но тебе надо постараться, чтобы добиться её внимания. Так вот, вопрос: как долго ты будешь подкатывать к Беате, прежде чем подумаешь: «Не, с меня хватит, пора набрать Анну»? Ты установил какой-то дедлайн?»