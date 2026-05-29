Биатлонист Поршнев: я больше не спортсмен

Никита Поршнев: «Теперь официально: я больше не спортсмен! Эти 12 лет в Югре были лучшими в жизни»
Российский биатлонист Никита Поршнев поблагодарил регион за поддержку во время карьеры.
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете завершил карьеру в апреле этого года.
«Спасибо, Югра! Теперь официально: я больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшие в моей жизни! Было много побед и поражений, взлетов и паданий, грустных, веселых, прекрасных моментов, напрямую связанных с Югрой. Я горжусь, что 12 лет назад попал в лучший биатлонный регион нашей страны. Горжусь всеми людьми, с кем удалось поработать за такой продолжительный спортивный путь. Спасибо всем вам за продуктивную работу и хорошее отношение ко мне на протяжении всей моей спортивной карьеры. Вся осознанная жизнь прошла именно тут и помогла добиться гораздо больше, чем любая медаль на шее спортсмена. В Югре я встретил свою любовь, благодаря которой моя семья становится еще больше и счастливее», – написал Поршнев.
