Лыжница Баранова рассказала о попытке получить нейтральный статус

Баранова о нейтральном статусе: «Мне приходили письма, чтобы я дослала те или иные документы. В итоге даже до оплаты дело не дошло»
Российская лыжница Алена Баранова рассказала о безуспешной попытке подать заявку на получение нейтрального статуса FIS.
«Если честно, когда они опубликовали документ со списком критериев, я понимала, что не особо подхожу, но решила попробовать. Это ведь лучше, чем вообще ничего не сделать. Я подала заявку. Потом мне приходили письма, чтобы я дослала те или иные документы, что я и сделала. На этом все. Молчание. В итоге даже до оплаты дело не дошло. Да и я поняла, что мне будет бессмысленно это делать, когда ребятам приходили отказы», – сказала Баранова.