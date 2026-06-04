Глава СБР: мнение скандинавов по допуску наших биатлонистов политизировано

Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Ряд скандинавских стран выступают против нас, но есть и те, кто настроен доброжелательно»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о настроениях относительно допуска россиян.
«Есть разные мнения насчет нашего допуска, не все так однозначно. Понятно, что ряд скандинавских стран, чье мнение политизировано, выступают против нас, но есть и те, кто настроен доброжелательно. Мы много раз говорили, что спорт должен быть вне политики», – сказал Майгуров.
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