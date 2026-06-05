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Губерниев: проблема с патронами в России никуда не делась, мы стараемся выкручиваться

Советский спорт

Советник министра спорта РФ и известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, решается ли вопрос с низким качеством патронов в России.

Губерниев: проблема с патронами в России никуда не делась
© Global Look Press

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что некоторые патроны даже не долетали до установки.

«Конечно, проблема решена, патроны появились из воздуха. Майгуров махнул рукой — появились патроны, пошевелил ногой — винтовки. У нас же всё по щучьему велению происходит? Проблема с патронами есть, она никуда не делась. Это несомненная проблема, которую нам надо решать. Те люди, которые говорят, что с патронами всё хорошо — это либо идиоты, либо идиоты вдвойне. Есть проблема, она стоит, и мы стараемся выкручиваться», — сказал Губерниев в интервью корреспонденту «Совспорта» Никите Вахитову.

Сейчас Юрий Каминский возглавляет женскую сборную Беларуси по биатлону.

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