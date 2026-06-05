Губерниев: проблема с патронами в России никуда не делась

Советник министра спорта РФ и известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, решается ли вопрос с низким качеством патронов в России.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что некоторые патроны даже не долетали до установки.

«Конечно, проблема решена, патроны появились из воздуха. Майгуров махнул рукой — появились патроны, пошевелил ногой — винтовки. У нас же всё по щучьему велению происходит? Проблема с патронами есть, она никуда не делась. Это несомненная проблема, которую нам надо решать. Те люди, которые говорят, что с патронами всё хорошо — это либо идиоты, либо идиоты вдвойне. Есть проблема, она стоит, и мы стараемся выкручиваться», — сказал Губерниев в интервью корреспонденту «Совспорта» Никите Вахитову.

Сейчас Юрий Каминский возглавляет женскую сборную Беларуси по биатлону.