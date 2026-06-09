Мазепин пожелал снятия санкций российским лыжникам и сноубордистам

Руководство Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) пожелало удачи Федерации лыжного спорта и сноуборда России в восстановлении российских спортсменов. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал председатель ФВВСР Дмитрий Мазепин.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пройдет 10-11 июня в Сербии. В повествке конгресса нет российского вопроса.

"Я бы пожелал им, чтобы все их планы сбылись, - сказал Мазепин. - Я бы пожелал им увидеть их спортсменов на международных соревнованиях. И был бы очень рад, если бы наши лыжники победили на соревнованиях, и звучал российский гимн".

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.