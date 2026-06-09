Губерниев ответил, стоит ли ждать допуска российских лыжников

Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев заявил, что не ждет масштабного допуска российских лыжников на международные соревнования, передает Sport24.

«От конгресса FIS ожиданий немного. Масштабного или полного допуска с флагом и гимном от FIS не будет. Но это не значит, что нужно бросать работу и ни черта не делать. Надо продолжать», — сказал Губерниев.

Конгресс FIS пройдет 10 и 11 июня в Белграде.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.