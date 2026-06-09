Крянин — о конгрессе FIS: «Всегда ожидания лучшего, что все будет хорошо»

Бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Крянин заявил «Матч ТВ», что надеется на положительные итоги конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для россиян.

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Конгресс FIS пройдет в Белграде 10–11 июня. В ходе мероприятия состоятся выборы президента организации, на должность претендуют действующий глава FIS Йохан Элиаш, Александр Оспельт и Виктория Гослинг.

Ранее глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил «Матч ТВ», что вопрос полноценного восстановления российских лыж не включен в повестку конгресса.

— Какие у вас ожидания от конгресса? Могут ли быть какие‑то подвижки в вопросе нашего допуска?

— Я думаю, в кулуарах это будут обсуждать. Всегда ожидания лучшего, что произойдет то, что мы хотим, что все будет только хорошо. Надежда всегда в этом заключается, — сказал Крянин «Матч ТВ».

Российские спортсмены не допускаются на соревнования под эгидой FIS с 2022 года. На Олимпиаде‑2026 в Италии в нейтральном статусе выступили два представителя лыжных гонок из России — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.