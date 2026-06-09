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Крянин — о конгрессе FIS: «Всегда ожидания лучшего, что все будет хорошо»

Матч ТВ

Бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Крянин заявил «Матч ТВ», что надеется на положительные итоги конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для россиян.

Крянин — о конгрессе FIS: «Всегда ожидания лучшего, что все будет хорошо»
© БУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва»

Конгресс FIS пройдет в Белграде 10–11 июня. В ходе мероприятия состоятся выборы президента организации, на должность претендуют действующий глава FIS Йохан Элиаш, Александр Оспельт и Виктория Гослинг.

Ранее глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил «Матч ТВ», что вопрос полноценного восстановления российских лыж не включен в повестку конгресса.

— Какие у вас ожидания от конгресса? Могут ли быть какие‑то подвижки в вопросе нашего допуска?

— Я думаю, в кулуарах это будут обсуждать. Всегда ожидания лучшего, что произойдет то, что мы хотим, что все будет только хорошо. Надежда всегда в этом заключается, — сказал Крянин «Матч ТВ».

Российские спортсмены не допускаются на соревнования под эгидой FIS с 2022 года. На Олимпиаде‑2026 в Италии в нейтральном статусе выступили два представителя лыжных гонок из России — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

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