Степанова объяснила, в каком случае лыжному спорту придет конец

Степанова о выборах главы FIS: «Если Элиаш сохранит свой пост, реформы продолжатся. А если нет, то лыжному спорту придет конец в ближайшие пять лет»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о выборах главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
На пост президента FIS претендуют действующий глава организации Йохан Элиаш и член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна. Выборы пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.
«Завтра будет решена судьба нашего вида спорта. Если бывший рядовой шведской лейб-гвардии, а ныне скромный миллиардер Йохан Элиаш сохранит свой пост президента FIS – необходимые реформы продолжатся. Тогда есть (робкая) надежда, что во всех видах лыжного спорта победит бизнес-подход. Где нет места, например, исключениям по политическим мотивам. Если нет – то все эти реакционеры от лыж из Скандинавии и прочей «старой Европы» сохранят свое влияние. Тогда лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие же пять лет», – написала Степанова в телеграм-канале.
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