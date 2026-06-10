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Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS

Sports.ru

Генеральный директор Федерации лыжных видов спорта Великобритании Виктория Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Британка Гослинг не будет участвовать в выборах главы FIS
© Sports.ru

Ранее свои кандидатуры отозвали датчанка Ханна Харбо Фалькенберг и американец Декстер Пейн.

Таким образом, на пост президента FIS претендуют действующий глава организации Йохан Элиаш и член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна. Выборы пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.

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