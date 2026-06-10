Британка Гослинг не будет участвовать в выборах главы FIS

Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS
Генеральный директор Федерации лыжных видов спорта Великобритании Виктория Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ранее свои кандидатуры отозвали датчанка Ханна Харбо Фалькенберг и американец Декстер Пейн.
Таким образом, на пост президента FIS претендуют действующий глава организации Йохан Элиаш и член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна. Выборы пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.
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Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS
Петр Фрадков: «У нас плотное взаимодействие с World Athletics – переписки, контакты. Сейчас идет дискуссия по допуску спортсменов на юношескую Олимпиаду-2026»
«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ
Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS