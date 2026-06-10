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Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов

Sports.ru

10 июня в Москве пройдет отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР).

Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России
© РИА Новости

В ходе нее будет избран президент организации. На пост претендуют действующий глава Виктор Майгуров и Юрий Батманов.

Начало конференции – в 11:00 по московскому времени.

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