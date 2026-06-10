Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов
10 июня в Москве пройдет отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР).
В ходе нее будет избран президент организации. На пост претендуют действующий глава Виктор Майгуров и Юрий Батманов.
Начало конференции – в 11:00 по московскому времени.
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Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов
Мелкадзе не перешел бы в «Зенит»: «Если придут они, то придут и другие – выберу другой клуб, я воспитанник «Спартака». ЦСКА вычеркнем из черного списка»
ISU планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза
Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов