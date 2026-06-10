Определен состав исполкома Союза биатлонистов России

Медведцева, Редькин, Черезов, Гараничев и еще шесть человек вошли в новый состав исполкома СБР
На отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России был определен новый состав исполкома организации.
В исполком СБР вошли 10 человек: Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов, Иван Черезов.
Ранее действующий глава СБР Виктор Майгуров был переизбран на новый срок.
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Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира». Представляю это каждый день»
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