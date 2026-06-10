Губерниев оценил переизбрание Майгурова на пост главы СБР

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Я могу пожелать ему удачи и по прежнему делать максимум для возвращения нашего спорта на международную аренду. В биатлоне ситуация тяжелая, но я думаю, что Виктор, как человек авторитетный в международных структурах, безусловно, справится. Не сегодня — так завтра», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

10 июня в Москве проходит отчётно-выборная конференция СБР. За Виктора Майгурова на выборах главы организации проголосовало 46 делегатов. Пресс-служба СБР также опубликовала новый состав Исполкома организации.

Виктор Майгуров возглавил СБР в 2020 году, до этого главой организации был Владимир Драчёв.

Российские биатлонисты с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (СБР).