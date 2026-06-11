Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова обратилась к Йохану Элиашу после его поражения на выборах президента Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Сегодня организацию возглавил Александр Оспельт из Лихтенштейна. В ходе конгресса FIS он опередил Элиаша с перевесом в один голос – 65 против 64.

«Прощай, Йохан Элиаш! Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго», – написала Степанова в телеграм-канале.

Вершина Теи принимает этапы Кубка России по лыжным гонкам. С 2022 года лишь двое россиян – Савелий Коростелев и Дарья Непряева – смогли выступить на турнирах FIS в этом виде спорта.