Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS: «Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова обратилась к Йохану Элиашу после его поражения на выборах президента Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Сегодня организацию возглавил Александр Оспельт из Лихтенштейна. В ходе конгресса FIS он опередил Элиаша с перевесом в один голос – 65 против 64.
«Прощай, Йохан Элиаш! Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго», – написала Степанова в телеграм-канале.
Вершина Теи принимает этапы Кубка России по лыжным гонкам. С 2022 года лишь двое россиян – Савелий Коростелев и Дарья Непряева – смогли выступить на турнирах FIS в этом виде спорта.
Дмитрий Свищев: «Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти»
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Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS: «Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго»
Дмитрий Свищев: «Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти»
Сборная Гаити уберет изображение участников Гаитянской революции с формы после признания дизайна «политическим» со стороны ФИФА
Степанова пригласила Элиаша в Россию после его поражения на выборах в FIS: «Заезжай к нам в Тею как-нибудь. Теперь ты точно меня там найдешь – и еще долго»