Свищев: выборам президента FIS не было равных по драматичности и интриге

Дмитрий Свищев: «Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти»
Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев назвал драматичными выборы президента в международной федерации (FIS).
10–11 июня в Белграде проходит конгресс FIS. Новым главой организации был избран Александр Оспельт, который с перевесом в один голос опередил Йохана Элиаша.
«Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти. Мы присоединяемся к поздравлениям новому президенту. Сейчас в кулуарах и несколько дней назад наши представители уже имели с ним общение. Надеемся, что та команда, которой он будет руководить, вернет в кратчайшие сроки российских спортсменов. Мы с чистого листа начнем работать с FIS, у нас тоже новая федерация. Хочется поблагодарить также прежнего руководителя международной федерации Элиаша, который ранее неоднократно с трибуны высказывался за возвращение российских спортсменов. Не все ему удалось, но не отметить его усилия в этом направлении нельзя. Конгресс продолжается, и наша команда, в которую входят Елена Вяльбе, Олег Булаев, Ольга Хохлова, Леонид Мельников и другие, продолжает проводить консультации с коллегами из других стран. Эти контакты будут очень полезны в будущей работе. В совет FIS пришли и новые люди, поэтому работа большая предстоит. О результатах этой совместной работы мы скоро узнаем», – заявил Свищев.
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