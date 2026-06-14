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Йоханнес Клебо занял 475-е место в 130-километровой велогонке

Чемпионат.com

В Тронхейме 13 июня состоялась 130-километровая велогонка в рамках L'Etape du Tour, в которой принимал участие 11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо. Он финишировал 475-м, преодолев дистанцию за 3 часа 41 минуту и 48 секунд. Клебо отстал от победителя гонки на 47 мину и 48 секунд.

Йоханнес Клебо занял 475-е место в 130-километровой велогонке
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Весь пьедестал гонки заняли норвежцы:

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  1. Эйрик Ванг Аас – 2:54.00.
  2. Джонас Абрахамсен – 2:54.00.
  3. Педер Даль Странд – 2:55.33.

Отметим, что Клебо ранее заявлял, что рассматривает возможность совмещения профессиональной карьеры лыжника и велогонщика.

Ранее олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен подписал контракт с велокомандой Decathlon-CMA CGM. При этом карьеру биатлониста Жаклен не завершил.

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