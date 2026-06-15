Степанова высказалась об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжам

Степанова об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжам: «Если FIS не попросит вернуться россиян, то нового спонсора, вероятно, и не будет»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжным гонкам – компании Coop Norge.
Компания являлась главным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам с 2018 года, но в июне 2026-го объявила, что отдаст приоритет другим видам спорта.
«То, на что я намекала чуть раньше, стало известно публично: кубок мира FIS лишается титульного (т.е. главного) спонсора. Coop Norge уходит из лыжных гонок, «чтобы сосредоточиться на футболе и легкой атлетике». Нового спонсора нет. Если не попросите – именно попросите – вернуться россиян, то, вполне вероятно, и не будет. Если уж норвежской компании уже не интересно больше спонсировать победы скандинавов...», – написала Степанова в телеграм-канале.
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