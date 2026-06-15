Степанова высказалась об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжам

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжным гонкам – компании Coop Norge.

Компания являлась главным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам с 2018 года, но в июне 2026-го объявила, что отдаст приоритет другим видам спорта.