Российские ски-альпинисты будут выступать в нейтральном статусе

Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов выражал надежду на допуск российских спортсменов с флагом и гимном страны.

"Позиция ISMF остается в соответствии с текущими рекомендациями и указаниями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия спортсменов с российскими паспортами в международных спортивных соревнованиях, что отражено в критериях ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF, - отметил собеседник агентства. - 14 октября 2023 года пленарное заседание ISMF утвердило процедуру участия имеющих право на участие спортсменов с российскими паспортами в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в соответствии с рекомендацией МОК международным федерациям. В рамках текущей процедуры, имеющие право на участие взрослые спортсмены могут участвовать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и при условии соответствия требованиям, прохождения независимых проверок и соблюдения критериев ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF".