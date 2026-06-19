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Биатлонистка Инна Терещенко столкнулась с медведем во время сборов в Сочи

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Биатлонистка Инна Терещенко встретила медведя во время тренировочных сборов сборной России в Сочи.

Российская биатлонистка столкнулась с медведем во время сборов
© РИА Новости

Спортсменка в своем Telegram‑канале опубликовала видео, на котором видно, как зверь подошел к балкону дома, где проживает Терещенко. Затем медведь встал на задние лапы, но через несколько секунд убежал на противоположную сторону улицы.

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— Всем известный ночной сочинский гость, мишка, — подписала ролик Терещенко.

По итогам прошлого сезона Терещенко заняла восьмое место в общем зачете Кубка Содружества и 11‑е — в зачете Кубка России.

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