Российская биатлонистка столкнулась с медведем во время сборов

Биатлонистка Инна Терещенко встретила медведя во время тренировочных сборов сборной России в Сочи.
Спортсменка в своем Telegram‑канале опубликовала видео, на котором видно, как зверь подошел к балкону дома, где проживает Терещенко. Затем медведь встал на задние лапы, но через несколько секунд убежал на противоположную сторону улицы.
— Всем известный ночной сочинский гость, мишка, — подписала ролик Терещенко.
По итогам прошлого сезона Терещенко заняла восьмое место в общем зачете Кубка Содружества и 11‑е — в зачете Кубка России.
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00