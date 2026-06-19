Лыжница Степанова предложила соревнования между мужчинами и женщинами

Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова предложила идею соревнований между мужчинами и женщинами.
«Кто сказал, что резервы привлечения болельщиков в лыжные гонки исчерпаны? Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Нет, Ардашева и Коростелева мне (пока!) не обыграть. Но парней уровня третьего / четвертого десятка – почему бы не попробовать? И для них стимул – пока девушек не обыграешь, нечего тебе делать рядом с лучшими, будешь бегать во «Второй лиге»! Лучше что-то новое, грамотно упакованное, умело раскрученное, чем старое, которое никто уже и не смотрит, «не берет». По крайней мере, из тех, кто должен», – написала Степанова в телеграм-канале.
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