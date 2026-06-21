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Норвежский лыжник выступил за возвращение Большунова

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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг выступил за возвращение российского спортсмена Александра Большунова на международные соревнования. Его слова приводит Sport24.

Норвежский лыжник выступил за возвращение Большунова
© РИА Новости

«Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — сказал Нортуг.
ЧМ-2026
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Ранее Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, прошедшей в Италии. По словам россиянина, он не заметил негатива.

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.

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