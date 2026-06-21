Норвежский лыжник выступил за возвращение Большунова

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг выступил за возвращение российского спортсмена Александра Большунова на международные соревнования. Его слова приводит Sport24.
«Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — сказал Нортуг.
Ранее Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, прошедшей в Италии. По словам россиянина, он не заметил негатива.
Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»
Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»
Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»