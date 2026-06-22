Лыжница Непряева рассказала, что изменилось после ОИ-2026

Российская лыжница Дарья Непряева в интервью «Mash на спорте» заявила, что после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года у нее появилось больше недоброжелателей.

По ее словам, в соцсетях она сталкивается с критикой и оскорблениями.

«Изменилось ли что-то принципиально после поездки на Игры? Я не сказала бы. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха. Что пишут? Что я лох», — заявила Непряева.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.