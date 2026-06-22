Лыжница Непряева рассказала, что изменилось после ОИ-2026

Российская лыжница Дарья Непряева в интервью «Mash на спорте» заявила, что после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года у нее появилось больше недоброжелателей.
По ее словам, в соцсетях она сталкивается с критикой и оскорблениями.
«Изменилось ли что-то принципиально после поездки на Игры? Я не сказала бы. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха. Что пишут? Что я лох», — заявила Непряева.
Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана