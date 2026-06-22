В сборной оценили призыв норвежского лыжника вернуть на турниры Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам оценил призыв двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга вернуть российского спортсмена Александра Большунова на международные соревнования. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, о необходимости снятия санкций с российских лыжников говорят все здравомыслящие люди.

«Все честные спортсмены, которые прожили большую жизнь в спорте, знают, что такое конкуренция и уважение к сопернику. Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат такие слова», — заявил Бородавко.

Нортуг высказался об этом ранее 21 июня.

«Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам», — заявил он.

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.