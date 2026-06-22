Лыжница Непряева оценила поведение Губерниева в конфликте с Вяльбе

Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева высказалась о конфликте телеведущего Дмитрия Губерниева с многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

— В конфликте Губерниева и Вяльбе Дмитрий был достаточно груб в выражениях. Как ты считаешь, может ли так выражаться журналист?

— Я считаю, что это их дело и они разберутся сами, но, наверное, да, это слишком грубо было сказано, — сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

Губерниев и Вяльбе на специально проведённой 20 мая 2026 года встрече приняли решение о примирении после нескольких лет разногласий.