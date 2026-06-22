Непряева ответила, встречается ли с Коростелевым

«Мы дружим». Дарья Непряева – на вопрос, встречается ли с Савелием Коростелёвым
Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева ответила на вопрос, касающийся её взаимоотношений с Савелием Коростелёвым.
– Почему все СМИ раздувают историю о том, что ты встречаешься с Савелием Коростелёвым?
– Я не знаю.
– Вы находитесь с ним в отношениях?
– Мы дружим, — сказала Непряева в видео на YouTube-канале «Mash на спорте».
Непряева, как и Коростелёв, получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).
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«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде